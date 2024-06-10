Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

«Мы были вынуждены»: глава ЦБ Набиуллина готовит россиян к тому, что случится с их вкладами и кредитами уже 7 июня

7 июня эксперты и аналитики обсудят возможное повышение ключевой процентной ставки Центробанка России. Эльвира Набиуллина готовит россиян к изменениям в политике кредитования и вкладов, которые могут произойти.

cbr.ru/about_br/nabiullinaes/

Подписаться в Telegram

7 июня эксперты и аналитики обсудят возможное повышение ключевой процентной ставки Центробанка России. Эльвира Набиуллина готовит россиян к изменениям в политике кредитования и вкладов, которые могут произойти.

Летом становятся активными экономические дискуссии, и в этом году особое внимание уделяется возможной корректировке ставки. Возможно увеличение ставки с текущих 16% до 17%. Мнения экспертов разнятся: около трети поддерживают увеличение, считая это необходимым для адекватной реакции на экономические проблемы. Большинство аналитиков склоняются к сохранению ставки на уровне 16%, что подтверждается заявлениями Центробанка о возможности ужесточения монетарной политики из-за роста инфляционных ожиданий и ускорения инфляции.

Внимание на заседании Центробанка России в июне было усилено из-за решения по ключевой ставке, которое зависит от многих экономических показателей и тенденций. Увеличение ставки может быть обусловлено стремлением к контролю над инфляцией и ценами, но также способно замедлить экономический рост. Разумной мерой предосторожности является повышение ставки в связи с признаками перегрева в экономике, сообщает PROKAZAN.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Казанец бегал и обнажался прямо на Кремлёвской дамбе

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

вызвать мастера по уничтожению тараканов в москве

Новости Казани

день назад

Два рейса в Анталью задержали в казанском аэропорту

Спортивные новости Казани

2 дня назад

Азиз Замалиев: Отмена ЕГЭ не является выходом 

монтаж дверей входных в Уфе

Новости Татарстана

час назад

В Красном Ключе мотоцикл на скорости врезался в автомобиль и вспыхнул

Новости Татарстана

день назад

Мужчина в Набережных Челнах обвиняется в покушении на убийство

Новости Казани

21 час назад

В казанском общежитии произошла поножовщина между братьями

Новости Казани

день назад

В Казани задержали 14-летнего водителя питбайка

Новости Казани

день назад

Утверждены новые перекрытия дорог в Московском районе Казани
Новости Казани
2 дня назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Казани

58 минут назад

Внезапно начал тонуть: в Казани на Изумрудном озере спасли 23-летнего парня

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

час назад

22-летняя беременная девушка сбила парня на самокате на зебре в Казани

Новости Казани

18 часов назад

Две скейт-площадки демонтируют в Казани
На трассе М-12 Москва-Казань дыра
Новости Казани
2 дня назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Новости Казани

19 часов назад

На улице Фучика частично ограничат движение на два года

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане план по жилищному строительству выполнили на 70%.

Новости Татарстана

день назад

Водителя в Зеленодольске арестовали на 10 дней за тонировку

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка
Интересное в Казани
5 дней назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка