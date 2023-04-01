МВД Украины: сформировали 8 бригад "Гвардии наступления", на Донбасс и Крым идти готовы

Руководитель МВД Украины Игорь Клименко проинформировал, что Незалежная сформировала 8 бригад "Гвардии наступления".

"На сегодняшний день сформированы восемь бригад, и мы готовы к активным наступательным мероприятиям", — заявил он в эфире телемарафона, цитирует РИА Новости.

Проект под названием "Гвардия наступления" включает в себя объединение действующих подразделений и добавление двух новых. Таким составом планирует взять Донбасс и вернуть Украине Крым силовым путем.

Ранее новость о готовящемся контрнаступлении ВСУ прокомментировал командир чеченского спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, назвав это "лебединой песней" Киева, поскольку такая попытка уничтожит и остатки армии, и все резервы.

