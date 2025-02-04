МВД предупреждает россиян: мошенники придумали новую схему через акцию якобы от Wildberries

В последнее время в России зафиксирован рост интернет-мошенничества, охватывающий новые и изощренные методы атак. «Вестник киберполиции России» информирует о последних фишинговых схемах, направленных на пользователей популярных сервисов, включая маркетплейс Wildberries.

Мошенничество с использованием поддельных акций

Одна из схем включает создание фальшивого сайта, который копирует внешний вид Wildberries. Злоумышленники разместили на сайте информацию о недавно завершившейся акции, предлагая товары с значительными скидками. Пользователям предлагалось ввести данные своих аккаунтов для получения якобы бесплатного сертификата на домашний интернет. Как только данные вводились, мошенники получали полный доступ к аккаунтам жертв.

Опасности в мессенджерах и социальных сетях

Также была выявлена схема, при которой мошенники приглашали пользователей подписаться на фальшивый Telegram-канал Wildberries. Ссылка на подписку содержала вредоносное ПО, позволяющее злоумышленникам угнать аккаунты жертв.

СНИЛС и микрозаймы

Другая распространенная схема включает кражу номеров СНИЛС для регистрации на портале «Госуслуги» и последующего оформления микрозаймов без ведома владельцев.

Использование бесплатного Wi-Fi

Мошенники также научились создавать поддельные точки доступа Wi-Fi в местах большого скопления людей, например, в аэропортах. Подключившись к такой сети, пользователи рискуют утратить контроль над своими персональными данными и финансовой информацией.

Признаки взлома телефона

Специалисты напоминают о важности бдительности: если ваш телефон начал быстро разряжаться, перегреваться или вы получаете непонятные запросы на коды подтверждения, это может свидетельствовать о взломе.

Как защитить себя?

Всегда проверяйте URL-адреса сайтов и подозрительные ссылки перед тем, как вводить личные данные.

Не подключайтесь к сомнительным Wi-Fi сетям.

Используйте двухфакторную аутентификацию для всех важных аккаунтов.

Регулярно обновляйте программное обеспечение на устройствах.

Эти меры помогут минимизировать риски и защитить вашу личную и финансовую информацию от действий мошенников, сообщает kp.ru.