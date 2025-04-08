Новости России
· 16+ · Служба новостей

Мужчины чаще женщин подключают опцию «Защита близких»

Голосовой помощник Ева от МегаФона блокирует бо...

Фото: пресс-служба МегаФон

Подписаться на Дзен.канал

Голосовой помощник Ева от МегаФона блокирует большинство мошеннических звонков, не доводя их до абонента, а порядка 10% таких звонков клиентам МегаФона принудительно разрываются с помощью функции «Защита близких». Таковы первые итоги внедрения новой опции, доступной абонентам оператора с начала текущего года.

Злоумышленники регулярно совершенствуют схемы обмана и пытаются перезвонить жертвам с новых номеров — в этих случаях Ева завершит разговор с мошенником, чей номер ранее не был известен системе блокировки. В среднем мошенники пытаются связаться с жертвой с пяти разных номеров, стремясь обойти антифрод-механики.

Больше всего, согласно статистике подключений новой услуги, о близких беспокоятся мужчины в возрасте 31-45 лет. На эту возрастную категорию приходится более 65% клиентов, создавших список родственников в специальном разделе Евы. В среднем такой пользователь вносит в этот список два номера.

Рассылка сообщений о предотвращённой атаке мошенника может привлечь больше внимания пользователей к проблеме телефонного мошенничества и научить их всегда быть начеку. Кроме того, МегаФон фокусируется на безопасности всей семьи клиента, предупреждая о разрыве звонка со злоумышленником или попытке дозвона в том числе пожилому родственнику или ребёнку.

При получении подобных сообщений рекомендуется сразу связаться с близким человеком, поскольку мошенник может предпринять новые попытки дозвониться до него. Стоит рассказать родственнику, что он только что разговаривал с мошенником, и напомнить базовые правила безопасности: при звонке якобы от оператора, из полиции и т.д. положить трубку и перезвонить в организацию самостоятельно, не отвечать на звонки с неизвестных номеров в мессенджерах, а если всё же взяли трубку — то ни в коем случае не называть собеседнику коды из СМС и не совершать финансовых операций.

«Телефонное мошенничество на сегодняшний день является одной из главных проблем в нашем обществе. Специалисты МегаФона ежедневно работают над тем, чтобы минимизировать риски для клиентов», — говорит коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

МегаФон запустил голосового ассистента Еву в июле 2021 года. Сейчас к ней подключены более 11 млн клиентов МегаФона. Ева может отвечать на звонки вместо абонента, если он не отвечает или занят, указывать во время входящего звонка с незнакомого номера категорию звонящего, уведомлять о попытке подключения платной подписки, а также блокировать звонки от целых категорий компаний, которые выбрал абонент. Клиент сам может выбрать в мобильном приложении, какие категории звонков не хочет получать: «есть жалобы на спам», «банк», «соцопрос», «займы», «коллекторы» или «недвижимость». Чаще всего под блокировку попадают номера из категории «есть жалобы на спам», а следом в рейтинге — коллекторы и банки. Расширенный функционал Евы+ включает возможность выбрать номера, на которые клиент всегда хотел бы отвечать сам, указать причину неответа, выбрать образ и голос помощника, а также активировать режим «не беспокоить» — в этом случае Ева+ будет отвечать на все звонки без исключения.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

Интересное в Казани

день назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

служба от клопов

Не у нас

день назад

Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

Новости Татарстана

день назад

Силовики пришли с обысками в Нижнекамскую больницу

женский деловой костюм пошив в Москве

Новости Казани

22 часа назад

Водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью

Не у нас

3 часа назад

Из-за одного ледника миру угрожает бедствие

Новости Татарстана

5 часов назад

Предпенсионерам в Татарстане рассказали, какие льготы им положены

Новости Казани

день назад

Казанские термы начали работать в тестовом режиме, однако даты открытия пока нет
Новости Казани
4 часа назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Информация, о которой ранее ходили только слухи...

Не у нас

29 минут назад

Ученые из Нидерландов подтвердили существование другого мира

Интересное в Казани

22 часа назад

Фастфуд с тысячелетней историей: почему казанцы сходят с ума по чебурекам

Новости Казани

час назад

Байкер врезался в легковушку в Казани и получил перелом

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске задержали главного врача ЦРМБ Руслана Валеева
В Татарстан возбуждено дело после смерти пенсио...
Новости Татарстана
14 минут назад

В Татарстан возбуждено дело после смерти пенсионерки во время ссоры

Новости Казани

2 часа назад

На 3 месяца продлили арест девушке после смерти подруги на тюбинге

Новости Татарстана

3 часа назад

Звездопад Лириды смогут увидеть жители Татарстана с 16 по 25 апреля

Новости Казани

4 часа назад

В Казани начался суд над студенткой, которая угробила подругу на тюбинге
Первый в Казани, 38-й в России: как новое место...
Новости Казани
6 дней назад

Первый в Казани, 38-й в России: как новое место дополняет гастрономическую карту города