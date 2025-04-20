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Мужчина завершил жизнь участника телешоу «Дом-2» Дмитрия Лукина

В Москве возбуждено уголовное дело по факту уби...

beskudnikovo.mos.ru

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В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства бывшего участника телешоу «Дом-2» Дмитрия Лукина. Трагедия произошла 14 апреля 2025 года в квартире на Щелковском шоссе, где между Лукиным и его знакомым возник конфликт, завершившийся нанесением более 50 ножевых ранений. Подозреваемый в убийстве был задержан и находится под стражей, пишет kazanfirst.ru.

Дмитрий Лукин родился 26 мая 1991 года в селе Поломошное Кемеровской области. Он стал известен благодаря участию в телепроекте «Дом-2», где пытался построить отношения с Александрой Харитоновой и Марией Кохно. Помимо участия в шоу, Лукин занимался стендап-комедией, писал сценарии и работал с различными телеканалами.​ийство» продолжается. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.​

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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