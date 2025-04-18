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Мужчина зарезал участника телешоу «Дом-2» Дмитрия Лукина

Участник «Дом-2» Дмитрий Лукин был убит знакомы...

passion.ru

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В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором погиб Дмитрий Лукин, участник телешоу «Дом-2».

Мужчина был убит знакомым 14 апреля на Щелковском шоссе. По данным правоохранительных органов, преступник нанес жертве не менее 50 ножевых ранений.

Ссора, приведшая к трагедии

По предварительной информации, убийство произошло в квартире на Щелковском шоссе, где между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый напал на Лукина и нанес ему смертельные ранения.

Арест подозреваемого

После инцидента подозреваемый был задержан. Следствие продолжает работать, расследуя причины и обстоятельства произошедшего, сообщает kazanfirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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