Мужчина зарезал участника телешоу «Дом-2» Дмитрия Лукина

В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором погиб Дмитрий Лукин, участник телешоу «Дом-2».

Мужчина был убит знакомым 14 апреля на Щелковском шоссе. По данным правоохранительных органов, преступник нанес жертве не менее 50 ножевых ранений.

Ссора, приведшая к трагедии

По предварительной информации, убийство произошло в квартире на Щелковском шоссе, где между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый напал на Лукина и нанес ему смертельные ранения.

Арест подозреваемого

После инцидента подозреваемый был задержан. Следствие продолжает работать, расследуя причины и обстоятельства произошедшего, сообщает kazanfirst.