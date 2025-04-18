Мужчина зарезал участника телешоу «Дом-2» Дмитрия Лукина
passion.ru
В Москве возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором погиб Дмитрий Лукин, участник телешоу «Дом-2».
Мужчина был убит знакомым 14 апреля на Щелковском шоссе. По данным правоохранительных органов, преступник нанес жертве не менее 50 ножевых ранений.
Ссора, приведшая к трагедии
По предварительной информации, убийство произошло в квартире на Щелковском шоссе, где между мужчинами возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый напал на Лукина и нанес ему смертельные ранения.
Арест подозреваемого
После инцидента подозреваемый был задержан. Следствие продолжает работать, расследуя причины и обстоятельства произошедшего, сообщает kazanfirst.
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