Мужчина вырывал сыну ногти плоскогубцами, заставлял есть окурки и обжигал ладони из-за плохих школьных оценок

В Ростовской области мужчина вырывал сыну ногти плоскогубцами из-за плохих школьных оценок

Житель Ростовской области в течение 7 лет жестоко издевался над сыном из-за плохих оценок в школе. Об этом "КП" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Чтобы проучить ребенка за плохую успеваемость, мужчина применял самые изощренные пытки. Колол руки иглами, вырывал ногти плоскогубцами, морил голодом, бил головой о стену, оставлял ночевать в подъезде, заставлял есть окурки.

Пытки мальчик терпел до 13 лет. Потом сбежал и все рассказал своей подруге, а та убедила его идти в полицию.

Когда мальчику было 2 года, от мужчины ушла жена из-за побоев и жестокого обращения. Она взяла сына, но отец отсудил ребенка.

Вскоре мужчина начал жить с другой женщиной и ее дочерью. В тот же период он потерял работу, начал выпивать и кричать на сына. При этом любовница предпочитала не вмешиваться, так как ее дочь сожитель не трогал.

В начальной школе мужчина начал сильно избивать ребенка из-за плохих оценок и невыученных уроков. Кроме того, мальчик часто оставался голодным, так как отец запрещал ему брать еду из холодильника. В результате школьник был вынужден красть у родителя деньги, чтобы купить себе поесть, после чего тот однажды проколол кожу на пальцах сына швейной иголкой. В другой раз голодный ребенок попался на воровстве булочек в магазине. Тогда россиянин в качестве наказания поднес его руки к горящим конфоркам.

Когда учителя заметили ожоги на руках мальчика, тот объяснил, что якобы "играл в ладушки с горячим чайником". Однако педагоги все равно связались с его отцом и попросили показать сына врачу. В итоге школьника госпитализировали. Со временем, предположительно, из-за психологического насилия, у мальчика стало проявляться непроизвольное мочеиспускание. При этом издание отмечает, что в глазах общественности родитель проявлял себя как ответственный и заботливый отец.

В отношении мужчины возбудили дело. Суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы, а также к выплате 500 тысяч рублей компенсации в интересах сына. Мальчик сейчас живет с матерью.

