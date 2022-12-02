Мужчина выкрал у жены пятилетнюю дочь из-за слишком разных политических взглядов на СВО

В Екатеринбурге мужчина похитил у жены 5-летнюю дочь из-за политических разногласий. Мать, проживающая в Молдавии, пытается на территории РФ теперь отыскать своего ребенка, пишет E1.ru.

Супруги не были в разводе, но в последнее время все чаще ссорились из-за разных политических взглядов и мнений относительно Украины.

Накануне похищения пара помирилась. Мужчина взял девочку, чтобы отвезти ее на занятия. С тех пор женщина больше не видела свою дочь.

Она узнала адрес, по которому проживают родители мужа в Екатеринбурге. Матери удалось удостовериться, что малышка находится именно в этой квартире. Однако в полиции помочь отказались, так как отец является законным представителем ребенка.

