Мужчина убил участника телешоу «Дом-2» Дмитрия Лукина

14 апреля 2025 года в Москве был убит Дмитрий Лукин, известный участник телешоу «Дом-2». Трагедия произошла в квартире на Щелковском шоссе, где между Лукиным и его знакомым возник конфликт, завершившийся нанесением более 50 ножевых ранений. Подозреваемый в убийстве был задержан и находится под стражей.​

Дмитрий Лукин родился 26 мая 1991 года в селе Поломошное Кемеровской области. Он стал известен благодаря участию в телепроекте «Дом-2», где пытался построить отношения с Александрой Харитоновой и Марией Кохно. Помимо участия в шоу, Лукин занимался стендап-комедией, писал сценарии и работал с различными телеканалами.

Расследование уголовного дела по статье «Убийство» продолжается. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступления, пишет РИА Новости.