Мужчина стоял на коленях перед погибшей маленькой дочерью: вокруг проезжали люди, снимали все на телефон, но никто не помогал

2 января 2025 года семья Ивановых из Новосибирской области пережила страшную трагедию, которая обернулась потерей их 10-летней дочери в результате автомобильной аварии.

По словам семьи, причиной катастрофы стало плохое состояние дорожного покрытия, недавно отремонтированного дорожниками.

По пути из Ордынского района

Дмитрий и Галина Ивановы, возвращаясь домой из Ордынского района, столкнулись с критически опасными условиями на дороге. По их словам, они ехали спокойно, соблюдая все правила дорожного движения, и старались быть особенно внимательными из-за плохой погоды и скользкой дороги.

На участке трассы, где летом проводились ремонтные работы, дорожное покрытие было особенно скользким, что привело к нескольким ДТП в тот день.

Критический момент

Ситуация ухудшилась, когда автомобиль семьи Ивановых внезапно занесло, и он вылетел в кювет и перевернулся. Несмотря на попытки Дмитрия минимизировать удар, основной урон пришелся на сторону, где сидела его дочь. Трагедия произошла на глазах у других водителей, однако никто из проезжающих не оказал семье помощь, кроме вызова скорой, который был сделан автоматически после ДТП.

Реакция и последствия

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и возмущение, в особенности после того, как стало известно о частых авариях на этом участке дороги. Семья Ивановых обратилась за помощью к правозащитникам и намерена добиваться тщательного расследования и проверки качества дорожного покрытия, которое по их мнению, не соответствует стандартам безопасности.

Важность безопасности дорог

Эта трагедия подчеркивает критическую важность контроля за состоянием дорожного покрытия. Эксперты подтверждают, что надлежащее содержание дорог и своевременный ремонт могут значительно снизить риск дорожно-транспортных происшествий, особенно в зимний период, когда погодные условия ухудшают видимость и управляемость транспортных средств.

События, такие как эта трагедия, напоминают о необходимости пересмотра стандартов безопасности и усиления контроля за выполнением дорожных работ, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, сообщает kp.ru.