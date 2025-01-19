Мужчина стоял на коленях перед погибшей маленькой дочерью: вокруг проезжали люди, делали фото на телефон, но никто не помогал
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2025 год начался с ужасающей трагедии для семьи Ивановых из Новосибирской области. В результате автомобильной аварии, произошедшей на недавно отремонтированной дороге, которая быстро становится скользкой, они потеряли свою дочь. В этой истории, полной горя и вопросов к качеству дорожных работ, замешаны не только судьбы обычных людей, но и возможные промахи в системе дорожного строительства.
Хроника событий:
Вечером 2 января семья Ивановых возвращалась домой из Ордынского района. Несмотря на плохую погоду и сложные дорожные условия, Дмитрий Иванов, водитель, прилагал все усилия, чтобы обеспечить безопасность поездки. Он даже остановился, чтобы помочь другому водителю, который попал в беду на том же участке.
Критический момент:
Как рассказывает Дмитрий, вскоре после помощи другим, их автомобиль, SsangYong, внезапно занесло и вылетело с дороги, перевернувшись. Все произошло настолько быстро, что Дмитрий не смог контролировать машину, несмотря на все предосторожности.
Фатальный исход:
Трагедия унесла жизнь 10-летней дочери семьи, которая скончалась на месте. Моменты после аварии описываются как крайне тяжелые — проезжающие мимо люди фиксировали происходящее на видео, но не предложили помощь. Галина, мать семейства, вспоминает, что оказалась заблокированной в машине, пока ее муж и другие пострадавшие нуждались в срочной медицинской помощи.
Последствия и расследование:
Семья Ивановых решительно настроена добиваться объективного расследования этого инцидента. Особое внимание они хотят уделить качеству дорожного покрытия, которое, по их мнению, и стало причиной аварии. По словам других водителей, этот участок дороги уже не раз становился местом ДТП из-за скользкого покрытия после ремонта.
Эта страшная утрата заставляет задуматься о многих аспектах безопасности дорожного движения и о том, как важно, чтобы ответственные за дорожное строительство и обслуживание структуры всегда выполняли свою работу качественно и с учетом всех возможных рисков. Семья Ивановых и многие другие водители, которые ежедневно доверяют свою жизнь этим дорогам, заслуживают надежности и безопасности, пишет kp.ru.
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