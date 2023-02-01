Мужчина потерял сознание и ударился головой: полицейский решил "будить" его электрошокером

На Сахалине потерявшего сознание во время застолья в кафе мужчину полицейский приводил в чувство электрошокером. Об этом информирует Telegram-канал "ЧП Сахалин".

Подвыпивший 40-летний мужчина внезапно рухнул со стула и получил закрытую черепно-мозговую травму, ударившись при падении головой.

Мужчина долгое время не приходил в себя, поэтому персонал кафе вызвал полицию. Они пытались растормошить посетителя, но не смогли.

Тогда один из полицейских решил применить в отношении пострадавшего электрошокер. Но тот так и не очнулся.

Ситуацию прояснили медики скорой помощи. Они госпитализировали пострадавшего, но он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. "Сообразительный" полицейский с электрошокером обвиняется в превышении должностных полномочий.