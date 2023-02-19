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Мужчина отрубил сожительнице пальцы из-за счетов за ЖКХ

В Приморье мужчина отрубил пальцы сожительнице из-за счетов по ЖКХ
Мужчина отрубил сожительнице пальцы из-за счетов за ЖКХ

Фото: открытые источники

В селе Черниговка Приморского края мужчина отрубил своей сожительнице три пальца, так как она хотела потратить деньги на оплату счетов за ЖКХ, вместо того, что потратить их на алкоголь. Подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба ОМВД России по Черниговскому району.

Предварительно установлено, что 51-летний мужчина и его 32-летняя сожительница поспорили, на что потратить последние деньги - на "коммуналку" или алкоголь. В результате мужчина разозлился и отрубил любимой пальцы. Скорая приехала быстро, фельдшер и сообщил о происшествии полицейским.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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