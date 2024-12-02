Муж погиб под трамваем, внук потерял ноги: за что винит себя Галина Польских

В этом году Галина Польских отмечает свой 85-й день рождения, но даже в таком почтенном возрасте она по-прежнему оставляет в тени красотой многих своих молодых коллег. Звезда таких культовых проектов, как комедия "За спичками" и драма "Любить по-русски", Галина Польских пережила множество трагедий: раннюю смерть первого мужа, разрыв со вторым и ужасную аварию, в результате которой ее внук стал инвалидом.

Родившаяся 27 ноября 1939 года в Москве, Галина Польских никогда не знала своего отца, который погиб на войне, когда ей было всего два года. Её мать умерла от туберкулеза вскоре после войны, и Галина осталась жить с бабушкой, которая принесла ее в свою скромную жизнь из полуподвала Москвы. Несмотря на бедность и тяжелые условия жизни, Галина нашла утешение в танцах, которые стали ее страстью и позже профессией.

Благодаря несгибаемой воле и таланту, Галина поступила во ВГИК, где ее заметил и взял под свое крыло известный режиссер Сергей Герасимов. После окончания института Польских быстро стала звездой советского кино, играя ключевые роли в множестве фильмов и став одной из самых любимых актрис в стране.

Однако личная жизнь актрисы была полна испытаний. Ее первый муж погиб в трагическом инциденте, а второй брак распался из-за непримиримых разногласий. Трагедия ударила и когда ее внук попал в аварию, потеряв обе ноги, что стало тяжелым испытанием для всей семьи.

Несмотря на личные утраты, Галина Польских не только сумела сохранить свою профессиональную активность, но и продолжает вдохновлять своим примером множество людей. Ее жизненная стойкость и талант остаются символом неугасимого духа и приверженности своему искусству, пишет 78.ru.