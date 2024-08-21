Мультисим от билайн бизнес: беспроводной интернет там, где нужно
Фото: freepik.com
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Рассказываем о сервисе, который выручает, когда нужен надёжный интернет срочно и в нестандартных условиях.
Видеонаблюдение, платёжные терминалы, учётные и системы для взаимодействия с клиентами (CRM) — эти и сотни других инструментов для бизнеса требуют подключения к интернету. Однако многие компании и предприниматели сталкиваются с ситуациями, когда провести оптоволоконный кабель до магазина, кафе или площадки для мероприятия слишком сложно, дорого, а иногда и невозможно.
Вот лишь несколько примеров, когда «провод не вариант»:
- в торговом или бизнес-центре один провайдер с высокими ценами;
- торговая точка расположена посередине большого пространства, например, фудкорта или парка;
- объект постоянно меняет местоположение (фудтраки, трейлеры, строительные городки);
- бизнес расположен далеко от основной инфраструктуры (АЗС, турбазы, пансионаты и т.д.);
- интернет нужен на временной локации (концертные площадки, конференц-залы) и др.
В таких нестандартных случаях на помощь приходит сервис «Мультисим» от билайн. Этим решением пользуются как крупные ритейлеры, сети АЗС и точки общественного питания, так и малый бизнес.
Как работает Мультисим
Внешне Мультисим напоминает обычный маршрутизатор, в который установлено несколько сим-карт разных операторов. На основе сигналов мобильных сетей Мультисим создаёт фиксированный интернет-канал со скоростью до 30 Мбит/с.
Есть два варианта решения:
- «Мультисим. Резервирование» использует мобильные сети поочерёдно, переключаясь между сим-картами в зависимости от силы сигнала в данный момент.
- «Мультисим. Балансировщик» объединяет сигналы нескольких сотовых сетей в единый канал передачи данных.
В обоих случаях компании получают надёжный и стабильный интернет-канал, который можно использовать как основное или резервное соединение.
В чём плюсы услуги Мультисим
«Мультисим» от билайн бизнес помогает компаниям быть более независимыми и не привязываться к одному провайдеру. Вот основные преимущества:
- фиксированное соединение: скорость и ёмкость интернет-канала позволяют подключать видеонаблюдение, передавать тяжёлые файлы, организовывать беспроводные сети и т.д;
- решение под ключ: специалисты билайн бизнес выполняют полный комплекс работ по настройке, подключению и обслуживанию оборудования, которое предоставляется в составе услуги;
- быстрое включение: используйте Мультисим, чтобы одновременно подключить несколько объектов по разным адресам и не зависеть от условий разных провайдеров;
- единый счёт: услуги в рамках сервиса Мультисим оплачиваются в формате «одного окна»;
- тестовый период: проверить как работает «Мультисим резервирование» на конкретном объекте можно в течение 14 дней бесплатно.
Узнайте, как Мультисим помогает поисково-спасательному отряду «Лиза-Алерт» и крупной торговой сети.
Подключить сервис можно на beeline.ru.
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