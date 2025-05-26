Мудрейший Омар Хайям советовал удлинять жизнь этим простым способом – доступно каждому
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Персидский поэт и философ Омар Хайям, живший почти тысячу лет назад, оставил после себя мудрые строки, актуальные и сегодня. Его мысли продолжают вдохновлять благодаря тому, что он писал не о сиюминутном, а о вечном — о человеческой сути, разуме и жизни.
Почему его слова по-прежнему значимы
Хайям не уходил в политические темы или бытовые подробности, как многие его современники. Его интересовали вопросы, которые остаются важными во все времена: как жить достойно, что такое добро и зло, зачем человек приходит в этот мир, пишет PRIMPRESS.
Одно из известных четверостиший говорит:
Жизнь сократить нельзя — но сокращаем мы,
Себе и прочим явственней чумы.
Жизнь продлевать прекрасными делами —
Судьба лишь редких звёздочек из тьмы…
Эти строки напоминают: настоящая «вечная жизнь» — это память, которую оставляет человек. Добрые поступки, помощь другим, след в сердцах — всё это делает человека живым даже после смерти.
В чём секрет «бессмертия»
Конечно, благие дела не остановят время в прямом смысле. Но они продлевают жизнь в другом — в человеческой памяти. И, возможно, именно в этом и заключается та самая вечность, которую так долго ищет человечество.
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