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Мудрейший Омар Хайям советовал удлинять жизнь этим простым способом – доступно каждому

Персидский поэт и философ Омар Хайям, живший по...

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Персидский поэт и философ Омар Хайям, живший почти тысячу лет назад, оставил после себя мудрые строки, актуальные и сегодня. Его мысли продолжают вдохновлять благодаря тому, что он писал не о сиюминутном, а о вечном — о человеческой сути, разуме и жизни.

Почему его слова по-прежнему значимы

Хайям не уходил в политические темы или бытовые подробности, как многие его современники. Его интересовали вопросы, которые остаются важными во все времена: как жить достойно, что такое добро и зло, зачем человек приходит в этот мир, пишет PRIMPRESS.

Одно из известных четверостиший говорит:

Жизнь сократить нельзя — но сокращаем мы,
Себе и прочим явственней чумы.
Жизнь продлевать прекрасными делами —
Судьба лишь редких звёздочек из тьмы…

Эти строки напоминают: настоящая «вечная жизнь» — это память, которую оставляет человек. Добрые поступки, помощь другим, след в сердцах — всё это делает человека живым даже после смерти.

В чём секрет «бессмертия»

Конечно, благие дела не остановят время в прямом смысле. Но они продлевают жизнь в другом — в человеческой памяти. И, возможно, именно в этом и заключается та самая вечность, которую так долго ищет человечество.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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