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Мудрейший Омар Хайям советовал продлевать жизнь этим простым способом – получится у каждого

Омар Хайям, великий персидский поэт и философ, ...

msk.kprf.ru

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Омар Хайям, великий персидский поэт и философ, жил почти тысячу лет назад, но его мысли до сих пор находят отклик в сердцах. Он писал о вечных темах — жизни, добре, смерти и любви. Один из его рубаи даёт ответ на важный вопрос: как продлить свою жизнь.

"Жизнь сократить нельзя, — но сокращаем мы…"

В этих строках Хайям говорит: люди сами укорачивают себе жизнь — тревогами, злыми поступками, спешкой и суетой. Но каждый добрый поступок — это способ продлить свою жизнь, пусть не физически, а в памяти окружающих. Поэт верил: настоящее бессмертие — это след, который человек оставляет в сердцах других.

Не тело, а память

Хайям не давал прямых советов, как врачи или диетологи. Он размышлял о внутреннем — о том, что человек несёт миру. И именно это, по его мнению, делает жизнь по-настоящему долгой. Ведь добро и честность переживают годы и поколения.

Его идеи остаются важными и сегодня

В словах Хайяма нет ничего сложного или устаревшего. Они просты и точны: чтобы жить дольше — делай добро, не трать жизнь на суету, оставляй после себя свет. Именно в этом, возможно, и кроется ответ на главный вопрос: как обрести бессмерти, пишет PRIMPRESS.

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