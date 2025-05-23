Мудрейший Омар Хайям советовал продлевать жизнь этим простым способом – доступно каждому

Хайям — мудрец вне времени

Омар Хайям жил почти тысячу лет назад, но его стихи и размышления до сих пор находят отклик в сердцах людей. Он писал о том, что беспокоит каждого человека — смысл жизни, добро, смерть, честь и любовь.

Как продлить жизнь по Хайяму

В одном из своих знаменитых рубаи поэт дал ответ на вопрос, как продлить жизнь:

«Жизнь сократить нельзя, – но сокращаем мы, Себе и прочим явственней чумы. Жизнь продлевать прекрасными делами – Судьба лишь редких звездочек из тьмы…»

Смысл этих строк: мы сами укорачиваем себе жизнь — плохими поступками, пустыми тревогами и суетой. А прекрасные дела, по Хайяму, способны продлить существование — пусть не биологически, но в памяти других людей.

Жизнь вечная — через поступки

Хайям верил: жить вечно можно не телом, а памятью. Каждый добрый поступок, каждое правильное решение — это след, который мы оставляем в сердцах других.

И возможно, в этом и есть ответ на извечный вопрос человечества: как обрести бессмертие?

Почему его советы актуальны

Хайям не давал прямых указаний, он наблюдал, размышлял и делился выводами;

Его мысли подходят для любого времени и культуры;

Он писал о главном: о смысле и ценности жизни.

Советы Омара Хайяма не про строгие диеты или рецепты здоровья. Они про внутреннее состояние человека, про след, который он оставляет в мире. И именно этим они актуальны в любом веке, сообщает primpress.