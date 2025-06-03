МТС Web Services разрабатывает агента искусственного интеллекта

МТС Web Services (MWS), входящий в цифровую экосистему МТС, сообщает о создании MWS Agent – автономной системы, способной анализировать большие объемы данных и самостоятельно выполнять широкий спектр задач от финансового анализа до планирования путешествий без вмешательства человека. Провайдером моделей выступает LLM-оркестратор MWS GPT. В компании рассчитывают, что применение агентов позволит ускорить запуск новых сервисов под разные жизненные сценарии пользователей, трансформировать клиентский опыт за счет персонализированного взаимодействия, а также упростить работу сотрудников с помощью делегирования системе задач разной сложности.

В отличие от LLM-модели, которая действует по жестко заданным алгоритмам в пределах определенных сценариев, агент может ориентироваться в контексте задачи, принимать решения на основе текущих данных и выполнять действия в интерфейсе. Такой подход позволяет ему адаптироваться и при необходимости корректировать поведение.

MWS Agent представляет собой архитектурный подход, где под каждую функцию может быть подключена оптимальная модель. Ключевую роль играет оркестратор LLM – MWS GPT. Он получает запрос на естественном языке, анализирует его, разбивает выполнение на отдельные шаги и распределяет между специализированными агентами, заточенными под выполнение конкретного типа задач: генерация кода, логическое рассуждение, web-research и так далее. Такой модульный подход обеспечивает высокую точность решений и масштабируемость при внедрении в разные бизнес-сценарии.

В настоящее время МТС Web Services тестирует агента для выполнения широкого спектра задач, связанных с аналитикой, визуализацией больших массивов данных, разработкой сайтов и веб-приложений, работой с патентными кейсами, а также с решением административных вопросов, таких как организация командировок и других.

После завершения пилотирования внутри, МТС Web Services планирует готовить кастомизацию решения под внешних заказчиков. По прогнозам MWS, к 2027 году генеративный ИИ и ИИ-агентов начнут использовать до 50% российских компаний. Согласно результатам внутреннего исследования, ИИ-агенты уже активно внедряются в ИТ, агропромышленном комплексе, добыче полезных ископаемых, транспортной отрасли и логистике. Также растет интерес к технологии в рознице и нефтепереработке.

«Агенты искусственного интеллекта — не просто тренд, а реальный источник устойчивого роста для компаний как за счет оптимизации затрат, так и увеличения выручки через трансформацию клиентского опыта. К тому же их внедрение позволит облегчить работу сотрудникам, поскольку они смогут делегировать агентам сложные задачи. В перспективе могут появиться гибридные команды – специалисты люди и ИИ-коллеги агенты, которые в тандеме буду показывать высокую эффективность», - прокомментировал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.