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МТС вошла в пятерку крупнейших ИТ-компаний России

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МТС, цифровая экосистема, вошла в топ-5 рейтинга «TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2023 года наряду с Ростех, Холдинг Т1, Fplus и ИКС холдинг. Среди татарстанских игроков в рейтинг, состоящий из ста компаний, также попали InnoSTage и БАРС Груп.

TAdviser ежегодно оценивает объём российского ИТ-рынка, динамику доходов и штатную численность отдельных категорий компаний. В рейтинг вошли российские системные интеграторы, ИТ-дистрибьюторы, разработчики программного и аппаратного обеспечения, ИТ-инсорсеры крупных отечественных компаний, а также представители зарубежных ИТ-компаний, работающие в России. Суммарная выручка участников ранкинга по итогам 2023 года превысила 3 трлн рублей.

Выручка экосистемы МТС в 2023 году составила 606 млрд рублей, увеличившись на 13,5% год к году. Количество ИТ-специалистов в компании в прошлом году выросло на 15% и превысило 8 тыс. человек.

Укрепить позиции в рейтинге компании помогло развитие собственной технологической платформы. Благодаря переходу на The Platform срок вывода продуктов на рынок сократился на 40%. Также МТС перешла на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform. Решение полностью замещает иностранное ПО.

«Собственная разработка всегда была нашим приоритетом. Все ключевые технологии, которые обеспечивают конкурентные преимущества МТС, разработаны внутри компании. Мы намерены и дальше развивать технологическую независимость, создавая новые продукты и совершенствуя уже существующие. Лидерство в рейтингах для нас - дополнительный драйвер, благодарим TAdviser за высокую оценку нашей работы», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

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