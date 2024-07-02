МТС вошла в пятерку крупнейших ИТ-компаний России

МТС, цифровая экосистема, вошла в топ-5 рейтинга «TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам 2023 года наряду с Ростех, Холдинг Т1, Fplus и ИКС холдинг. Среди татарстанских игроков в рейтинг, состоящий из ста компаний, также попали InnoSTage и БАРС Груп.

TAdviser ежегодно оценивает объём российского ИТ-рынка, динамику доходов и штатную численность отдельных категорий компаний. В рейтинг вошли российские системные интеграторы, ИТ-дистрибьюторы, разработчики программного и аппаратного обеспечения, ИТ-инсорсеры крупных отечественных компаний, а также представители зарубежных ИТ-компаний, работающие в России. Суммарная выручка участников ранкинга по итогам 2023 года превысила 3 трлн рублей.

Выручка экосистемы МТС в 2023 году составила 606 млрд рублей, увеличившись на 13,5% год к году. Количество ИТ-специалистов в компании в прошлом году выросло на 15% и превысило 8 тыс. человек.

Укрепить позиции в рейтинге компании помогло развитие собственной технологической платформы. Благодаря переходу на The Platform срок вывода продуктов на рынок сократился на 40%. Также МТС перешла на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform. Решение полностью замещает иностранное ПО.