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МТС Строки собрал подборку подкастов, созданных женщинами для женщин

В преддверии международного женского дня книжны...

Фото: сгенерировано нейросетью

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В преддверии международного женского дня книжный сервис Строки рекомендует подкасты, созданные женщинами, которые помогают лучше понимать современный мир, себя и других. О книгах, карьере, родительстве, правах, психологии и не только.

«Музы» (18+)
Иммерсивное путешествие в жизнь тех, кто нередко оставался в тени, но играл ключевую роль в становлении известных людей. Каждая серия — отдельная история, посвященная одной музе великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента имя героини не будет раскрыто, чтобы слушатель мог увидеть мир их глазами и ощутить, что они чувствовали.

«Заварили бизнес» (16+)
Подкаст о том, каково на самом деле делать бизнес в России. В первых двух сезонах Саша Волкова рассказывала о том, как строит свой первый бизнес — кофейню в Москве. А теперь в подкасте звучат истории предпринимателей из разных уголков страны.

«Пищевая ценность» (16+)
В этом подкасте ведущая Маша Богданова собрала истории людей, которые отчаянно пытались изменить свое тело, чтобы изменить свою жизнь. Что приводит их к такому выбору? И выбор ли это на самом деле?
Она разговаривает с врачами, психологами, родителями детей с рпп, создателями пабликов про похудение, чтобы узнать, как расстройство пищевого поведения превращается в новую эпидемию.

«Девчонки умнее стариков» (16+)
Разные книжные обозревательницы обсуждают новинки русской прозы и лучшие переводные романы нового сезона премии «Ясная Поляна». В каждом эпизоде разговор о двух книгах: одна попала в короткий список, другая нет. Рассуждения о том, про что эти книги, почему девчонки не всегда согласны с мнением жюри.

«Никакого правильно» (18+)
Депрессивный стендап о ментальном здоровье, родительстве и правах женщин. Ксения Красильникова и Маша Карнович-Валуа разговаривают о том, что каждый и каждая имеет право на сложные чувства, на поиск способов обходиться с ними, а еще на личные убеждения и свободу.

«Со всеми все окей» (16+)
Профессиональные коучи Ирина Оганесян и Полина Перушева в своем подкасте поддерживают слушателей на пути перемен и учат задавать себе правильные вопросы, которые помогут в карьере и в жизни.

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