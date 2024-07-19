МТС разогнала интернет в месте притяжения туристов в Нижнекамске

МТС, цифровая экосистема, провела работы по укреплению сети в природном комплексе с родниковыми водопадами «Святой ключ», которое является местом притяжения туристов и паломников, посещающих Нижнекамск. Оператор установил здесь новое оборудование и провел оптимизацию работы существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30 процентов.

Поселок Красный Ключ называют водными воротами Нижнекамска. Он получил свое название от родника, вода которого считается святой уже много веков. Сейчас природно-ландшафтный парк «Святой Ключ» является излюбленным местом нижнекамцев и гостей города. МТС обеспечила усиленным покрытием и модернизировала сети LTE на территории комплекса и на набережной Камы, включая причал, который особенно загружен летом, когда сюда на теплоходах пребывают туристы и паломники.



«Татарстан неизменно присутствует на первых строчках всевозможных рейтингов внутреннего туризма. Так, в прошлом году мы модернизировали оборудование около аэропортов в Казани и Нижнекамске, а также рядом с автовокзалом в столице республики, в этом году было улучшено покрытие на трассах М-7 и М-12. Как для местных жителей, так и для туристов важно даже во время отпуска оставаться на связи и пользоваться привычными сервисами на смартфоне или планшете. И я надеюсь, что теперь поездки татарстанцев и гостей республики к «Красному ключу» станут еще комфортнее», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Родник «Святой ключ» в Нижнекамске - это каскад водопадов на склоне горы в окружении деревьев. На нижней площадке природного комплекса находится небольшое озеро, наполняющееся за счет родников. В 2023 году комплекс реконструировали и благоустроили всю территорию, сделав прогулки здесь еще комфортнее. Старые ручьи прочистили, а вновь найденные родники собрали в единое русло и направили по всему водопаду Святого ключа. Источник не замерзает зимой, создавая необычайно красивые ледяные пейзажи. Рядом расположены музей Ахсана Фатхутдинова, усадьба известных купцов Стахеевых, экопарк и пляж «Кама».