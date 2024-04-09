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МТС открыла татарстанцам предзаказ на флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro

МТС открыла татарстанцам предзаказ на флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, сообщает о старте предзаказа на флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro с выгодой для клиентов до 50 000 рублей. Продажи новинки в Татарстане, а также в других регионах, стартуют 16 апреля.

HONOR Magic6 Pro в цветах «Графитовый черный» с задней панелью из матового стекла и «Шалфейный зеленый» с отделкой из текстурной экокожи уже доступен для предзаказа. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129 990 рублей. В период предзаказа действует специальное предложение: скидка 20 000 рублей и планшет HONOR Pad 9 (8 + 128 ГБ) стоимостью 29 990 рублей в подарок.



Фото: пресс-служба ПАО МТС

«Флагманский сегмент смартфонов активно растет, в частности, мы видим высокий интерес покупателей к устройствам дороже 80 000 рублей. За последние пять лет их доля значительно увеличилась. Например, если в первом квартале 2019 года доля продаж флагманских смартфонов составляла всего 1% в штуках и 7% в деньгах от продаж всех смартфонов в России, то в первом квартале 2024 года эти устройства заняли уже 7% в штуках и 34% в деньгах. HONOR Magic6 Pro – один из наиболее ярких представителей флагманских устройств, обладающий самыми востребованными у потребителей технологическими характеристиками, и мы уверены, что смартфон уже на этапе предзаказа станет хитом продаж», — говорит коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Фото: пресс-служба ПАО МТС

За день до старта предзаказа МТС первой в России презентовала HONOR Magic6 Pro в своем флагманском магазине в Москве. Мероприятие посетили актер и продюсер Милош Бикович и режиссер и сценарист Анна Меликян. Гости презентации рассказали о том, какую роль флагманские смартфоны играют в современном кинематографе и поделились своим опытом использования смартфонов, в том числе в качестве инструмента для работы.

ПАО "МТС"

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