Мраморные яйца за 3 минуты: пасхальный лайфхак, который всегда работает - получается фантастический узор

Хотите удивить родных и друзей оригинальным декором на Пасху, но нет желания тратить кучу времени? У нас есть простой и эффектный способ — окрашивание яиц с мраморным узором всего за несколько минут и минимум усилий.

Что нужно сделать?

Сначала сварите яйца вкрутую. Чтобы скорлупа осталась целой, добавьте в воду немного соли. После варки остудите яйца — и можно приступать к творчеству.

Для базового окрашивания подберите мягкие, светлые оттенки: розовый, лавандовый, мятный или персиковый. Разведите краску по инструкции, но подержите яйца в растворе чуть дольше обычного — так цвет станет более насыщенным. Полностью высушите перед следующим этапом.

Теперь придаём мраморный эффект. Подготовьте миску с тёмным красителем: подойдут оттенки синего, зелёного, фиолетового или коричневого. Добавьте чайную ложку растительного масла и аккуратно перемешайте — важно, чтобы масляные капли остались на поверхности.

Берём окрашенное и сухое яйцо, быстро окунаем его в «масляную» краску и сразу достаём. Ставим сушиться на решётку или салфетку. За счёт масла краска ложится неравномерно, образуя красивые узоры — как настоящий мрамор.

Несколько советов

Не держите яйцо в краске с маслом дольше 2–3 секунд — узор может получиться неаккуратным.

Для ярких контрастов попробуйте сочетания: розовый с изумрудным, кремовый с шоколадным или голубой с золотистым.

Хотите использовать натуральные красители? Подойдут свекольный сок, куркума или спирулина.

Для блеска слегка протрите сухое яйцо тканью с каплей масла — получится глянцевый эффект.

Идея для вдохновения

Такой декор не требует художественных навыков, а смотрится по-настоящему впечатляюще. Пасхальный стол с мраморными яйцами будет не просто красивым, а запоминающимся. Всё просто, быстро и очень красиво — попробуйте, и другой способ вам уже не захочется.