Мраморные яйца за 3 минуты: пасхальный лайфхак, который реально работает - получается фантастический узор

Хотите удивить гостей изысканным оформлением пасхальных яиц, но не готовы тратить полдня на роспись?

Есть простой и эффектный способ — создать мраморный узор с помощью всего пары ингредиентов. Быстро, красиво и без лишней суеты.

Начните с основы: пастельный фон

Сначала сварите яйца вкрутую, добавив в воду щепотку соли — это поможет избежать трещин на скорлупе. После варки дайте им полностью остыть.

Выберите нежные оттенки для фона — мятный, розовый, лавандовый или персиковый. Разведите краситель по инструкции и оставьте яйца в растворе чуть дольше — 1–2 минуты сверх нормы, чтобы цвет получился насыщенным. Перед следующим этапом окрашивания яйца должны полностью высохнуть.

Волшебство мрамора: масло и тёмные цвета

Теперь создадим тот самый мраморный эффект. Для этого используйте тёмные пищевые красители: фиолетовый, шоколадный, изумрудный или насыщенный синий. Налейте раствор в небольшую ёмкость и добавьте 1 чайную ложку растительного масла. Перемешайте, но не добивайтесь однородности — пусть капли масла останутся на поверхности.

Быстро окуните сухое пастельное яйцо в миску с масляной краской и тут же достаньте. Не вращайте — иначе узор получится размытым. Подсушите на салфетке или решетке. Масло «оттолкнёт» краску в некоторых местах, оставив живописные прожилки.

Природный стиль и натуральные краски

Любите натуральность?

Вместо синтетических красителей используйте:

куркуму для золотистого цвета;

свекольный сок — бордовый;

спирулину — бирюзовый оттенок.

Финальный штрих: блеск и элегантность

После высыхания аккуратно протрите яйца мягкой тканью с каплей масла — скорлупа приобретёт глянцевый блеск и станет ещё выразительнее.

Цветовые идеи: контраст — ваш друг

Розовый + изумрудный;

Голубой + тёмно-золотой;

Кремовый + шоколадный.

Советы по безопасности и удобству

Используйте перчатки, чтобы не окрасить руки.

Не держите яйца в масляной краске дольше 2–3 секунд.

Декоративные яйца можно оставить как украшение, а пищевые — храните в холодильнике, сообщает prochepetsk.