Названы 4 марки масла, которые точно можно покупать

В Росконтроле назвали лучшие марки сливочного масла, которые можно найти на полках магазинов. Эксперты суммировали результаты многолетних исследований и озвучили всего четыре бренда, которым можно доверять. В составе такого продукта были только настоящие сливки, передаёт PRIMPRESS.

Для того чтобы выявить лучшие образцы, специалисты организации отправили на проверку в лабораторию несколько десятков марок масла, которые были закуплены в магазинах из разных уголков страны. В итоге были названы всего четыре марки, которые можно смело покупать, ведь в их составе были только настоящие молочные сливки.

Например, в список одобренных Росконтролем вошел бренд «Экомилк» 82,5 процента жирности. Анализ показал, что внутри упаковки нет растительных жиров, например пальмового масла или других ингредиентов, которых в натуральном масле быть не должно. А кроме того, такое масло оказалось банально просто вкусным.

Также успешно проверку прошло масло «Брест-Литовск». Но эксперты предупредили, что эту марку часто подделывают, поэтому важно обращать внимание на цену и покупать такое масло только в известных сетях супермаркетов.

Наконец, к покупке рекомендуют марки «Вкуснотеево» и «Из Вологды». Такое масло сделано по ГОСТу и не содержит консервантов, а помимо этого, оно оказалось дешевле предыдущих образцов.