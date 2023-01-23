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Можно смело брать – они настоящие и недорогие: Роскачество назвало лучшие сосиски и сардельки

Можно смело брать – они настоящие и недорогие: Роскачество назвало лучшие сосиски и сардельки

Фото: queenphoto.ru

Стали известны лучшие марки сосисок и сарделек, которые только можно найти на полках магазинов. Лидеров по результатам исследований озвучили в Роскачестве совместно с Росконтролем, передает PRIMPRESS.

По словам специалистов, продукты из обработанного мяса продолжают пользоваться большим спросом среди покупателей. Вместе с тем потребитель хочет выбирать себе качественный товар, который сделан из натурального мяса, а кроме того, на первый план выходит вопрос цены, ведь в нынешнее время этот аспект становится очень важным для граждан.

Так, одними из самых недорогих, но при этом настоящих сосисок признали марку «Мясная классика». Продукт получил безупречные пять баллов из пяти от организации, аккредитованной правительством РФ. При этом стоимость 100 граммов таких сосисок составила всего 25 рублей. Анализ показал, что этот снек безопасен, не содержит синтетических красителей, а также сделан из настоящего и качественного мяса.

Также среди лучших по соотношению цена-качество оказались молочные сосиски «Звениговский». Их можно купить в магазине по 34 рубля за 100 граммов. Но никаких нареканий у экспертов этот продукт не вызвал. Из недорогих, но высококачественных выделяют еще сосиски «Ермолино» (45 рублей за 100 граммов) и «Владимирский стандарт» (58 рублей).

А лучшие сардельки в нашей стране определили эксперты из Росконтроля. Их многочисленные исследования показывают, что больше всего доверять стоит такому продукту под маркой «ВкусВилла», такие сардельки сделаны из натуральной говядины. Также высокую оценку получили шпикачки «Велком».

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