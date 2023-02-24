По итогам объемного исследования эксперты выбрали бренды муки, при использовании которых получается идеальный продукт

Специалисты Роскачества назвали лучшие марки муки, которую можно использовать для приготовления блинов. По итогам объемного исследования эксперты выбрали те бренды, при использовании которых получается идеальный продукт для Масленичной недели, которая еще не закончилась в нашей стране, передает PRIMPRESS.

По словам специалистов, пока Масленичная неделя все еще в самом разгаре, а потому хозяйки продолжают покупать в магазинах ингредиенты, которые нужны для приготовления блинов. Причем в ряде случаев можно купить уже готовую смесь, которая значительно упростит процесс приготовления.

Такой продукт называют блинной мукой или же смесью для приготовления блинов. А по итогам проверки нескольких десятков торговых марок такого товара Роскачество назвало лучшие, которые можно смело покупать.

Так, первое место заняла марка блинной муки «По бабушкиному рецепту». Бренд получил максимальные пять баллов из пяти возможных. Эксперты отметили, что такая мука не содержит консервантов, не заражена вредителями, а тесто из нее получается достаточно вязким, и оно не растекатеся. Специалисты приготовили блины из этой смеси, и они получили идеальными как по вкусу, так и по запаху.

В список лучших попала мука блинная «Пышечка». Марке выставили оценку в 4,86 балла. В целом показатели у товара оказались почти идеальными, но в муке обнаружили следы пестицида. При этом смесь содержит сахар и соль, но в умеренных количествах. А тесто после приготовления оказалось хорошей консистенции, и оно не пригорает на сковороде.

Также высокую оценку получила мука «Предпортовая». По словам специалистов, это безопасный продукт, который к тому же не портится к концу своего срока годности. А из минусов эксперты выделили лишь повышенную зольность товара, но это незначительный недостаток, который не должен стать препятствием для покупки.