Можно ли глушить двигатель, когда работает вентилятор охлаждения – действенный совет

Многие водители замечают, что даже после остановки машины вентилятор продолжает работать. Это не повод для беспокойства — наоборот, сигнал о том, что двигатель всё ещё горячий и нуждается в охлаждении. Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на «NaAvtotrasse».

Что происходит под капотом?

Во время движения мотор охлаждает специальная жидкость — антифриз или тосол. Но когда радиатор не справляется с перегревом, включается вентилятор. Если вы сразу заглушите двигатель, насос перестанет качать охлаждающую жидкость, и она перестанет циркулировать. В итоге мотор может перегреться, ведь жидкость просто «застынет» в радиаторе и не попадёт туда, где нужна.

Почему это важно?

Особенно важно это учитывать владельцам машин с турбонаддувом. Раньше советовали дать мотору поработать на холостых 2–3 минуты. Сегодня достаточно 30–50 секунд, чтобы турбина немного остыла, а система получила нужное охлаждение.

Некоторые водители считают, что вентилятор сам справится с охлаждением. Но без работы помпы он охлаждает только радиатор — а двигатель при этом продолжает «кипеть». Это может привести к локальному перегреву и ускоренному износу мотора. Вместо положенных 300–400 тысяч километров ресурс двигателя может сильно сократиться.

Что делать правильно?

Не глушите двигатель сразу после остановки — дайте поработать хотя бы 30–50 секунд.

Если вентилятор включился — подождите 1–2 минуты, пока он сам не выключится.

Это касается не только турбомоторов, но и обычных атмосферных.

Такая простая привычка поможет сохранить двигатель в хорошем состоянии и избежать лишних затрат на ремонт, пишет sevastopolmedia.ru.