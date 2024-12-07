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Мощное землетрясение в США: волна цунами может дойти до Сан-Франциско

Жители северной Калифорнии столкнулись с серьёз...

apc.org

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Жители северной Калифорнии столкнулись с серьёзным испытанием рано утром в четверг, когда землетрясение магнитудой 7,0 сотрясло регион. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Скотия в округе Гумбольдт, о чём сообщает местное издание SFChronicle. Сейсмическая активность ощущалась даже в таких далёких районах, как Сан-Франциско.

Предупреждение о возможном цунами

В ответ на землетрясение Национальный центр предупреждения о цунами выпустил предупреждение о возможном прибытии цунами на побережье Сан-Франциско примерно в 12:10 по местному времени. Жители и гости региона получили настоятельные рекомендации держаться подальше от береговой линии, особенно в районе от Дэвенпорта до северной границы с Орегоном.

Принятые меры безопасности и последствия

В связи с угрозой последовали немедленные меры предосторожности: в Бэй-Эриа временно остановлено движение в транспортном туннеле BART, а работа Сан-Францисского зоопарка приостановлена. Кроме того, произошли два значительных афтершока, самый сильный из которых произошел на севере и имел магнитуду 5,8.

Отклик на угрозу

Воспоминания о прошлых катастрофах заставили многих жителей принять решение об эвакуации в зоны, считающиеся безопасными. События последних дней напомнили о необходимости постоянной готовности к непредвиденным природным катаклизмам и важности соблюдения мер безопасности.

Выводы

Это землетрясение стало серьёзным напоминанием о постоянной угрозе сейсмической активности в Калифорнии, подчёркивая критическую важность подготовленности к чрезвычайным ситуациям. Власти продолжают следить за ситуацией, призывая жителей к осторожности и готовности действовать в случае дальнейших инцидентов, пишет gismeteo.ru.

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