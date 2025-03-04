Мощная волна индексации пенсий: в Госдуме объявили, кого ждёт прибавка с 1 апреля
fnpr.ru
Никита Чаплин, представляющий «Единую Россию» в комитете Госдумы по бюджету и налогам, анонсировал запланированное увеличение социальных пенсий на 14,75%, начиная с апреля 2025 года.
Это изменение затронет порядка 4,2 миллиона граждан и призвано повысить их жизненный стандарт.
Обоснование нововведения
Мера увеличения пенсий основывается на последних данных о росте прожиточного минимума пенсионеров, что отражает общенациональное стремление к улучшению условий жизни наиболее уязвимых категорий граждан. «Это действие крайне важно для достижения социальной равноправности и заботы о благополучии наших граждан», — подчеркивает Чаплин.
Целевые группы новой политики
Планируемое повышение коснется прежде всего 3,5 миллионов пенсионеров, получающих социальные пенсии. Дополнительно, около 700 тысяч человек, обеспечиваемых государством в других формах, включая ветеранов и лица, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, также почувствуют на себе положительные изменения.
Бюджетные ассигнования
На реализацию данной политики в бюджете на 2025 год уже предусмотрено около 85 миллиардов рублей. «Это инвестиции в благополучие нашего народа, которые значительно улучшат материальное состояние наших пенсионеров», — говорит Чаплин.
Гарантии для пенсионеров
Тем пенсионерам, чьи доходы после индексации останутся ниже регионального прожиточного минимума, будет предоставлена дополнительная государственная поддержка для достижения необходимого уровня дохода, сообщает progorod59.ru.
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