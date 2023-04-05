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"Мошенников больше не интересуют ваши деньги, у них - другая цель": Роскачество предупредило держателей карт лояльности об опасности

Роскачество предупредило россиян, которые имеют карты лояльности, об опасности
"Мошенников больше не интересуют ваши деньги, у них - другая цель": Роскачество предупредило держателей карт лояльности об опасности

Фото: открытые источники

Роскачество выступило с предупреждением об опасности, которая грозит всем россиянам-держателям карт лояльности интернет-магазинов и туристических агентств. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, кибермошенники начали воровать баллы с бонусных карт таким же способом, каким ранее воровали деньги с их счетов.

"Мошенники сначала получают доступ к учетным записям клиентов, а затем крадут их баллы лояльности. Как они получат связку логин-пароль – дело их техники... На сегодня наиболее привлекательными для мошенников направлениями являются интернет-магазины, турагентства, SaaS-компании, iGaming-бренды, финансовые услуги", – пояснили Роскачестве.

По сути, отметили в контрольном ведомстве, мошенникам интересна любая компания, которая дает клиентам баллы лояльности, которые подлежат обмену на деньги, товары, услуги, продукты и т.д.

В Роскачестве указали, что карты лояльности приравниваются к банковским, на которых есть реальные денежные средства. Они - идентификаторы. Нужно менять пароли учетных записей, а также следить за балансом баллов и сообщениями о списаниях таковых.

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