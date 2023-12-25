Новости России
· Артем Акчурин

Мошенники больше не страшны? Центробанк пообещал возврат до 100 тысяч рублей, пострадавшим от мошенников

Мошенники больше не страшны? Центробанк пообещал возврат до 100 тысяч рублей, пострадавшим от мошенников

pl.pinterest.com

Подписаться в Telegram

Владельцам банковских карт, осуществляющим переводы средств с одной карты на другую, были объявлены о значительных изменениях. С 23 декабря все держатели карточек ожидают новые правила в этой сфере, запретившие некоторые действия. Система информирования о переводах без согласия клиента будет усовершенствована, а данные операций будут предоставлены правоохранительным органам.

Такие изменения в законодательстве позволят владельцам карт обеспечить дополнительную защиту своих счетов и ускорят расследование случаев мошенничества. Также будет значительно расширен список страховых случаев. Ранее банки предлагали клиентам страхование денежных средств в случае утери карты, однако новые изменения обязуют их возвращать не менее 100 000 рублей списанных с карты бесплатно. Таким образом, владельцы банковских карт получат больше возможностей для защиты своих финансовых интересов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане умер народный артист Искандер Биктагиров

Новости Татарстана

день назад

Из Казани в Оренбург можно будет доехать на два часа быстрее

в микроволновке тараканы как избавиться

Новости Татарстана

день назад

В больнице скончался второй парень, которого сбил водитель каршеринга

Интересное в Казани

3 дня назад

Тарталетки со свекольным соусом и авокадо и блинчики по-китайски: какими праздничными блюдами удивить гостей в новогоднюю ночь?

дпдг в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани задержали 11 пьяных водителей

Новости Татарстана

день назад

В казанском ТЮЗе прошла благотворительная елка для детей участников СВО

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выросли цены на дизель

Новости Татарстана

день назад

В Казани будет реализована реконструкция парка Петрова
Лонгриды
2 дня назад

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

Новости Татарстана

4 часа назад

УНИКС одержал победу над «Самарой»

Новости Татарстана

4 часа назад

Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо»

Новости Татарстана

4 часа назад

Камила Валиева выступила под трек АИГЕЛ

Новости Татарстана

10 часов назад

Рост ОРВИ привел к усилению работы казанских поликлиник
В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить
Лонгриды
4 дня назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане умер народный артист Искандер Биктагиров

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани задержали 11 пьяных водителей

Новости Татарстана

16 часов назад

В зеркальную дату в Челнах поженились 38 пар
Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами