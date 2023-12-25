Мошенники больше не страшны? Центробанк пообещал возврат до 100 тысяч рублей, пострадавшим от мошенников

Владельцам банковских карт, осуществляющим переводы средств с одной карты на другую, были объявлены о значительных изменениях. С 23 декабря все держатели карточек ожидают новые правила в этой сфере, запретившие некоторые действия. Система информирования о переводах без согласия клиента будет усовершенствована, а данные операций будут предоставлены правоохранительным органам.

Такие изменения в законодательстве позволят владельцам карт обеспечить дополнительную защиту своих счетов и ускорят расследование случаев мошенничества. Также будет значительно расширен список страховых случаев. Ранее банки предлагали клиентам страхование денежных средств в случае утери карты, однако новые изменения обязуют их возвращать не менее 100 000 рублей списанных с карты бесплатно. Таким образом, владельцы банковских карт получат больше возможностей для защиты своих финансовых интересов.