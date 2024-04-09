Новости России
· Служба новостей

Мошенничество, фейки, финансовые преступления: билайн представил фильм-расследование о рынке «серых» SIM

Мошенничество, фейки, финансовые преступления: билайн представил фильм-расследование о рынке «серых» SIM

Фото: www.freepik.com

Подписаться в Telegram

erid: LatgBcH3F

билайн снял документальный фильм-расследование «Темная сторона телекома». Он показывает скрытый мир неидентифицированных SIM-карт и объясняет, почему они создают угрозу для общества.

«Серые» SIM используются мошенниками, спамерами и прочими преступниками. В фильме наглядно показаны схемы махинаций, которые осуществляют с помощью неидентифицированных SIM-карт, а настоящие мошенники на условиях анонимности рассказывают о реальных финансовых преступлениях.

Кроме того, «серые» SIM становятся инструментом в руках людей, распространяющих и продвигающих фейковую информацию в сети. На них регистрируются боты и аккаунты, с помощью которых накручиваются просмотры, лайки и репосты в социальных сетях и мессенджерах. В фильме специалисты билайна демонстрируют устройство, с помощью которых осуществляется манипуляция информацией.

Задача этого фильма – не только продемонстрировать опасность, которую представляют собой неидентифицированные SIM, но и пригласить коллег из телекома, банковской отрасли и государства к партнерству. Безопасность клиентов является одним из ключевых приоритетов стратегии билайна. Компания принимает активные меры для идентификации и блокировки «серых» SIM, стремится предотвратить их использование в преступных целях.

Александр Торбахов, генеральный директор билайна:

«Мы убеждены, что проблема «серых» SIM рискует в ближайшем будущем перерасти в настоящую катастрофу, если и дальше игнорировать ее. Мошенники, которые пользуются этим инструментом, будут и дальше придумывать все новые и новые способы обмана, если мы вместе с коллегами единым фронтом не начнем с ними бороться.

Мы начали с себя и сделали значительный акцент на наших продуктах для безопасности. Мы сделаем все для того чтобы защитить наших клиентов, но наши усилия не будут иметь смысла, если к нам не присоединятся другие операторы, государство и представители самых разных отраслей, который также сталкиваются с мошенничеством и дезинформацией».

«Темная сторона телекома» является призывом к осознанию масштаба проблемы и необходимости совместных усилий всех участников телеком-индустрии, а также дает старт широкой общественной дискуссии о мерах, необходимых для обеспечения безопасности и защиты личной информации.

билайн предлагает всем заинтересованным сторонам ознакомиться с фильмом и присоединиться к этому обсуждению.

Реклама ПАО "ВымпелКом"

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

На глазах у отца: в Зеленодольске водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка

Новости Татарстана

18 часов назад

Впалые щеки, торчащие кости: от прежней Алины Загитовой из Татарстана не осталось и следа

травля тараканов в москве с гарантией новые технологии

Новости Татарстана

день назад

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани

ресницы 7д в Краснодаре

Новости Татарстана

2 часа назад

Из-за сбитого лося госкомитету Татарстана по биоресурсам пришлось судиться со страховой

Новости Татарстана

час назад

В Казани конфликт около алкомаркета закончился дракой

Новости Татарстана

19 часов назад

В Кукморе Mercedes вылетел в кювет, когда уходил от столкновения

Новости Татарстана

20 часов назад

В Казани горели провода троллейбуса
Новости Татарстана
день назад

Ученый рассказал, когда именно в Татарстане из спячки выйдут клещи

Ученый рассказал, когда именно в Татарстане из спячки выйдут клещи

Новости Татарстана

32 минуты назад

Депутат Казанской гордумы отрицает загрязнение воздуха

Новости Татарстана

час назад

В Казани Honda врезался в витрину магазина, пострадали 3, в том числе ребенок

Новости Татарстана

21 час назад

Старейшая жительница Республики Татарстан Антонина Чижова умерла в 108 лет

Новости Татарстана

21 час назад

Нижнекамца осудили за угрозу убийством при использовании игрушечного пистолета
Власти Казани прокомментировали жалобы на ямочный ремонт в дождь
Новости Татарстана
20 часов назад

Власти Казани прокомментировали жалобы на ямочный ремонт в дождь

Новости Татарстана

22 часа назад

Глава Казани Метшин высказал свое мнение о современных мультфильмах

Новости Татарстана

23 часа назад

53-летний татарстанец поджег диван сигаретой и умер

Новости Татарстана

день назад

В Казани массово встали троллейбусы
Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной