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Морозы ударят до -10 ударят без предупреждения: синоптики предупредили о морозах и мокром снеге в начале июня

В Сибири и на Урале в июне снова морозы и снег:...

stihi.ru

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В Сибири и на Урале — заморозки до -10°C в июне: что происходит с погодой?

Пока юг России задыхается от жары до +38°C, в Сибири и на Урале внезапно вернулась зима. В Тюменской, Омской, Свердловской областях фиксируют заморозки до -10°C, мокрый снег и ночные туманы. Такое похолодание в начале лета — аномалия, шокирующая аграриев и садоводов.

Почему так резко похолодало?

Виновник — мощный антициклон, который с начала июня закрепился над Поволжьем. Он блокирует тёплые воздушные массы и втягивает арктический холод с севера.

Как это проявляется:

  • Омская и Тюменская области: ночные температуры до -10°C, иней и риск гибели всходов.
  • Красноярский край и Якутия: днём не выше +11°C, ночью — снег и заморозки.
  • Свердловская и Челябинская области: до -3°C, опасность для рассады и плодовых деревьев.

Что говорят синоптики?

Эксперты Гидрометцентра уверяют: это не климатическая катастрофа, а блокирующий антициклон. Он создаёт резкие перепады температур: днём — летнее тепло, ночью — практически зима. Это крайне опасно для растений, теплиц и всего агросектора.

Что делать?

Садоводы спешно укрывают посадки, фермеры оценивают убытки. Специалисты советуют быть готовыми к подобным аномалиям и заранее продумывать защиту урожая.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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