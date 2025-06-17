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Морозы могут быть до -10 ударят без предупреждения: синоптики предупредили о морозах и мокром снеге уже в июне

Июнь 2025 в России сопровождается резкими контр...

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Погодные качели в июне 2025: жара на юге и заморозки в Сибири

Июнь 2025 года в России отмечен аномальными температурными контрастами. Пока южные регионы изнывают от жары до +38°C, в Сибири и на Урале фиксируются ночные морозы до -10°C. Такие колебания погоды вызваны мощным антициклоном, установившимся над Поволжьем.

Юг — жара до +38°C

На Кубани, в Астраханской области и Крыму — невыносимая жара. Температура стабильно превышает +35°C, что вызывает риски перегрева, особенно у пожилых и детей.

Север и Урал — ночные заморозки

В Омской и Тюменской областях — до -10°C ночью.

В Красноярском крае и Якутии — дневные температуры не выше +11°C, местами мокрый снег.

В Свердловской и Челябинской областях — до -3°C, заморозки угрожают сельхозкультурам.

Причина — блокирующий антициклон

По данным Гидрометцентра, антициклон препятствует притоку тёплого воздуха с юга и втягивает холодные массы с Арктики, создавая резкий температурный разрыв.

Угрозы для сельского хозяйства

Погодные аномалии уже вызывают опасения у аграриев. Повреждение рассады, цветущих растений и молодых посадок может привести к частичной потере урожая.

Прогноз

Во второй половине июня синоптики ожидают постепенное потепление и стабилизацию погодных условий, особенно в Сибири и на Урале, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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