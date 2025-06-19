Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Морозы могут быть до -10: синоптики предупредили о морозах и мокром снеге уже в июне

В России наблюдается резкое температурное разде...

photocentra.ru

Подписаться на Дзен.канал

В России наблюдается резкое температурное разделение, которое вызывает опасения как для здоровья людей, так и для сельского хозяйства.

Юг — жара до +38°C

На Кубани, в Астраханской области и Крыму температура воздуха стабильно превышает +35°C, местами достигая +38°C. Это создаёт серьёзные риски перегрева, особенно для пожилых людей и детей. Важно соблюдать осторожность на улице и избегать длительного пребывания на солнце в часы пиковой жары.

Север и Урал — ночные заморозки

В Сибири и на Урале ситуация противоположная. В Омской и Тюменской областях температура ночью опускается до -10°C, а в Красноярском крае и Якутии дневные температуры не превышают +11°C, местами идёт мокрый снег. В Свердловской и Челябинской областях температура ночью достигает -3°C, что может повредить сельскохозяйственные культуры, такие как молодые посадки и рассада.

Причина — блокирующий антициклон

Как пояснили в Гидрометцентре, причиной столь резкого температурного контраста является антициклон, установившийся над Поволжьем. Он блокирует приток тёплого воздуха с юга и одновременно втягивает холодные массы с Арктики, что приводит к резкому разрыву температур.

Угрозы для сельского хозяйства

Аномальная погода уже вызывает обеспокоенность среди аграриев. Ночные заморозки могут повредить цветущие растения, рассаду и молодые посадки, что приведёт к частичной потере урожая.

Прогноз

Во второй половине июня синоптики ожидают постепенное потепление и стабилизацию погодных условий, особенно в Сибири и на Урале. Тем не менее, сельскохозяйственные районы продолжают находиться под угрозой заморозков, что требует особого внимания и защиты растений от холода.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

17 часов назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Интересное в Казани

день назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

от чего появляются клопы в постели и как от них избавиться

Лонгриды

день назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Свадьба мечты — не за миллион: подборка мест Казани для стильного торжества со скидками

заточка лезвий машинки для стрижки волос в Новосибирске

Не у нас

21 час назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Новости Татарстана

день назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

21 час назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Новости Казани

21 час назад

Пассажиры Казанского аэропорта жалуются на проблемы с контролем и выдачей багажа

Не у нас

22 часа назад

Трамп дал Ирану два дня на завершение конфликта, угрожая силовым вмешательством
Новости Казани
21 час назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Платный вход сделал Голубые озера «золотыми»

Не у нас

8 часов назад

Эксперт объяснил, почему пляжный туризм в Абхазии так популярен

Интересное в Казани

день назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

Не у нас

8 часов назад

Россияне задумываются об отмене туров в Турцию, Египет и ОАЭ

Не у нас

8 часов назад

Цены на сахар упали до минимального уровня за 4 года
Как несправедливое обвинение в краже привело к ...
Лонгриды
день назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Не у нас

9 часов назад

Google Gemini теперь может анализировать видеофайлы

Новости Татарстана

16 часов назад

Цифровизация ждет регионы с этнотуризмом

Не у нас

16 часов назад

Главный священник в зоне СВО перечислил грехи военных
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю