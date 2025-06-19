Морозы могут быть до -10: синоптики предупредили о морозах и мокром снеге уже в июне

В России наблюдается резкое температурное разделение, которое вызывает опасения как для здоровья людей, так и для сельского хозяйства.

Юг — жара до +38°C

На Кубани, в Астраханской области и Крыму температура воздуха стабильно превышает +35°C, местами достигая +38°C. Это создаёт серьёзные риски перегрева, особенно для пожилых людей и детей. Важно соблюдать осторожность на улице и избегать длительного пребывания на солнце в часы пиковой жары.

Север и Урал — ночные заморозки

В Сибири и на Урале ситуация противоположная. В Омской и Тюменской областях температура ночью опускается до -10°C, а в Красноярском крае и Якутии дневные температуры не превышают +11°C, местами идёт мокрый снег. В Свердловской и Челябинской областях температура ночью достигает -3°C, что может повредить сельскохозяйственные культуры, такие как молодые посадки и рассада.

Причина — блокирующий антициклон

Как пояснили в Гидрометцентре, причиной столь резкого температурного контраста является антициклон, установившийся над Поволжьем. Он блокирует приток тёплого воздуха с юга и одновременно втягивает холодные массы с Арктики, что приводит к резкому разрыву температур.

Угрозы для сельского хозяйства

Аномальная погода уже вызывает обеспокоенность среди аграриев. Ночные заморозки могут повредить цветущие растения, рассаду и молодые посадки, что приведёт к частичной потере урожая.

Прогноз

Во второй половине июня синоптики ожидают постепенное потепление и стабилизацию погодных условий, особенно в Сибири и на Урале. Тем не менее, сельскохозяйственные районы продолжают находиться под угрозой заморозков, что требует особого внимания и защиты растений от холода.