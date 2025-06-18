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Морозы могут быть до -10 без предупреждения: синоптики предупредили о морозах и мокром снеге уже в июне

Июнь 2025 года в России отмечен экстремальными ...

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Юг — жара до +38°C

В южных регионах России, таких как Кубань, Астраханская область и Крым, температура воздуха стабильно превышает +35°C, местами доходя до +38°C. Это создаёт серьёзные риски перегрева, особенно для пожилых людей и детей.

Север и Урал — ночные заморозки

В Сибири и на Урале ситуация противоположная: в Омской и Тюменской областях температура ночью опускается до -10°C. В Красноярском крае и Якутии дневные температуры не превышают +11°C, а местами идёт мокрый снег. В Свердловской и Челябинской областях — до -3°C, что угрожает сельскому хозяйству, так как заморозки могут повредить урожай.

Причина — блокирующий антициклон

По данным Гидрометцентра, антициклон, установившийся над Поволжьем, препятствует притоку тёплого воздуха с юга, одновременно втягивая холодные массы с Арктики, что и приводит к резкому температурному разрыву.

Угрозы для сельского хозяйства

Погодные аномалии уже вызывают опасения у аграриев. Ночные заморозки могут повредить рассаду, цветущие растения и молодые посадки, что приведёт к частичной потере урожая.

Прогноз

Во второй половине июня синоптики ожидают постепенное потепление и стабилизацию погодных условий, особенно в Сибири и на Урале.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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