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Морозы до -10 ударят без предупреждения: синоптики предупредили о морозах и мокром снеге в начале июня

Погода в России продолжает удивлять: в то время...

e1.ru

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Пока южные регионы России наслаждаются летним зноем с температурой до +38°C, в Сибири и на Урале природа словно вернулась к зиме.

В Омской и Тюменской областях синоптики предупреждают о ночных заморозках до -10°C — и всё это в разгар июня! Для садоводов и аграриев такие резкие перепады температур стали настоящим шоком: они срочно пересчитывают возможные убытки и ищут способы спасти урожай.

Минусовые температуры в июне — не ошибка

Жители Сибири и Якутии привыкли к капризам природы, но такие резкие заморозки в начале лета — явление редкое даже для этих холодных регионов. Виной всему мощный антициклон, который с 3 июня закрепился над Поволжьем и, словно гигантский насос, тянет холодный арктический воздух на территорию страны.

Как работает этот природный «холодильник»?

Представьте, что огромный вентилятор направляет холодный воздух прямо в открытое окно — именно так работает этот антициклон. Вот и результат:

  • В Омской и Тюменской областях ночью температура опускается до -10°C, возможны туманы и иней, что может привести к гибели всходов.
  • В Красноярском крае и Якутии днём температура не поднимется выше +11°C, а ночью — мокрый снег и морозы.
  • В Свердловской и Челябинской областях ночные температуры могут достигать -3°C, что представляет опасность для рассады и цветущих деревьев.

Сломался климат или это временная аномалия?

Специалисты Гидрометцентра объясняют такие перепады температур блокирующим антициклоном, который не позволяет тёплому воздуху проникать с юга, одновременно принося холод с севера. В таких условиях днём может быть +24°C, а ночью — до -5°C. Это — настоящий стресс как для природы, так и для сельского хозяйства.

Как адаптироваться к капризам природы?

Эта погодная аномалия — настоящий вызов, который требует гибкости и поиска новых решений. Как сохранить урожай в таких условиях и адаптироваться к изменениям погоды? Ответы на эти вопросы уже близки, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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