Морковь наращивает ботву: Обязательные процедуры для крупного и сладкого урожая

Как вырастить крупную и сочную морковь: 5 правил для успешного ухода в июне

Выращивание крупной, сладкой и сочной моркови — это настоящее искусство, которое требует внимательности и терпения. Если на вашей морковной грядке появилось 5 настоящих листочков, это означает, что пришло время активно позаботиться о растениях. Какие действия помогут вам вырастить отличную морковь, читайте ниже.

1. Прореживание и прополка — основа крупного урожая

Для того чтобы корнеплоды росли крупными, важно обеспечить растениям достаточно пространства. При слишком густой посадке корнеплоды будут мешать друг другу, из-за чего они станут мелкими и часто кривыми.

Как это делаю я:

Прореживаю грядки, оставляя между растениями 7–10 см. На грядке для раннего употребления, где морковка выдергивается молодой, можно оставить 4–5 см.

Пропалываю грядки до тех пор, пока ряды моркови не замкнутся. После этого удаляю только крупные сорняки.

2. Полив — влага решает всё

Полив играет ключевую роль в выращивании моркови. Недостаток влаги может привести к тому, что корнеплоды станут сухими и жесткими, а слишком много воды — повредить растения.

Как поливать правильно:

Пока у моркови появляются только 3–5 листьев, если нет дождей, поливаю каждые 2–3 дня по 5–7 литров на 1 кв.м.

Когда растения подрастают, полив становиться реже, раз в неделю, но более обильным — до 10–15 литров на 1 кв.м.

Полив прекращаю за 2–3 недели до сбора урожая, чтобы предотвратить растрескивание корнеплодов.

Совет: избегайте пересыхания почвы и чрезмерного увлажнения, иначе морковь может потрескаться или загнить.

3. Подкормка — соблюдайте баланс

Для роста ботвы в июне моркови нужен азот. Однако излишек азота может привести к тому, что ботва станет слишком мощной, а корнеплоды — маленькими и уродливыми.

Какую подкормку выбрать:

Вношу азотную подкормку, например, раствор мочевины или аммиачной селитры (1 столовая ложка на 10 л воды).

Избегаю органических удобрений (например, коровяка и птичьего помета), так как они могут вызвать ветвистость корнеплодов.

Если почва у вас плодородная, можно обойтись и без подкормки.

4. Защита от болезней и вредителей

Болезни проще предотвратить, чем лечить, поэтому регулярная профилактика — залог здоровья ваших морковных грядок.

Что делаю я:

Раз в 10–14 дней обрабатываю растения биопрепаратами, такими как «Фитоспорин», «Алирин-Б» или «Гамаир».

Чтобы защитить морковь от вредителей, во время посева добавляю немного табачной пыли в бороздки — она поможет отпугнуть морковную муху.

5. Окучивание — защита от солнца и зелёных «плечиков»

Окучивание помогает защитить корнеплоды от солнечных лучей и жары, а также предотвратить появление зелёных «плечиков» на верхушке моркови.

Как это делать:

Окучиваю морковь в три этапа: когда на растениях появляется 5, 7 и 10 листьев.

Аккуратно подгребаю землю, чтобы не повредить ботву и корнеплоды.

Следуя этим пяти простым правилам, вы сможете вырастить отличную морковь — крупную, сладкую и сочную. Помните, что хороший урожай — это результат заботы о растениях и немного усилий на старте. Ухаживайте за грядками, и морковка отблагодарит вас щедрым урожаем и отличным вкусом, сообщает dzen.