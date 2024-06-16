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Море воняет, ценник конский, берег в мазуте: отзывы туристов и местных жителей об отпуске в Краснодарском крае

Купальный сезон в Новороссийске уже открыт, и несмотря на жаркую погоду и прогревающуюся до 22 градусов воду в море, не все горожане и туристы довольны организацией отдыха на пляже.

Илона Боянова

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Купальный сезон в Новороссийске уже открыт, и несмотря на жаркую погоду и прогревающуюся до 22 градусов воду в море, не все горожане и туристы довольны организацией отдыха на пляже.

Отсутствие необходимой инфраструктуры - туалетов и раздевалок - является основной проблемой на городском пляже. Кроме того, после шторма пляж был покрыт гравием, что создает неудобства для отдыхающих. Еще одним поводом для недовольства горожан является курортный сбор, который считается чрезмерно высоким, особенно учитывая тот факт, что плата за парковку, а не за шезлонги, часто включается в этот сбор. Также вызывает возмущение цена на лежаки в Алексино - 300 рублей за целый день или 1200 рублей за 2 часа для семьи из четырех человек.

Секреты Суджукской косы: почему туда пускают только избранных и зачем установлен шлагбаум. Власти уверяют, что ограничение въезда автотранспорта сделано для обеспечения безопасности отдыхающих. Горожане выражают недовольство качеством морской воды в Алексино: она грязная, с запахом, и возникают опасения по поводу загрязнения канализацией и химикатами, сообщает NGNOVOROS.

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