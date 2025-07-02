«Море грязное, а люди здесь странные»: россияне поделились откровенными отзывами о Черном море

Адлер теряет популярность: что мешает курорту и как его можно улучшить

Адлер, как и многие другие российские курорты, сталкивается с проблемами, которые мешают его развитию. Несмотря на природные красоты и близость к Красной Поляне, всё больше туристов выражают недовольство качеством отдыха. Одной из основных причин являются грязные пляжи, особенно в районе устья реки Мзымта, где вода летом «цветёт», а на берегах накапливается мусор. Это негативно сказывается на имидже курорта, который в последние годы теряет туристов.

Другой проблемой, которая также вызывает много жалоб, являются высокие цены. Обед в кафе может обойтись в 1200–1500 рублей, что значительно дороже, чем в других российских курортах, таких как Геленджик. Аренда шезлонгов и экскурсии тоже обходятся туристам в круглую сумму, что делает Адлер менее привлекательным для многих.

Кроме того, инфраструктура курорта не справляется с растущим потоком туристов. Пробки на Курортном проспекте, нехватка парковок и мусорных контейнеров создают дискомфорт для отдыхающих, особенно в высокий сезон. В ответ на эти проблемы местные власти разрабатывают программу "Чистое море", в рамках которой будет произведена модернизация очистных сооружений и улучшение сервиса. Также планируется строительство новых туристических объектов, таких как парки и фестивальные площадки.