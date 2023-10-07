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Монеты стоят по 10 млн рублей: отыщите у бабушки в советском кошельке

Монеты стоят по 10 млн рублей: отыщите у бабушки в советском кошельке

Фото: социальные сети

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Многие советские монеты, которые были в обиходе у наших предков, сейчас - лакомый кусочек для коллекционеров. Они могут стоит до 10 миллионов рублей. Это повод поискать на чердаке, на балконе, в гараже, сарае и на даче, не исключено, что и у вас найдется монетка, которая принесет целое состояние.

Рублевая монета 1924 года из серебра может стоит несколько миллионов, речь о монете, выпущенной в часть семилетия со дня Октябрьской революции.

От 3 до 5 миллионов может стоит трехрублевая монета 1925 года, она также из серебра.

Самая дорогая монета, за которую дадут до 10 миллионов рублей - 50 копеек 1929 года.

Очень важно, чтобы монетка была в хорошем состоянии, от этого напрямую зависит, в какую стоимость ее оценят нумизматы и коллекционеры.

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