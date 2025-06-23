Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Монахиня XII века предсказала целых 5 событий 2025 года — третье пророчество уже исполняется

5 пророчеств Хильдегарды Бингенской, которые уд...

horoscopes.rambler.ru

Подписаться на Дзен.канал

5 пророчеств Хильдегарды Бингенской, которые удивительно точно описывают наш XXI век

Святая, монахиня, философ и одна из первых женщин-визионеров в истории Европы — Хильдегарда Бингенская оставила после себя не только духовное наследие, но и пророчества, которые сегодня находят пугающее отражение в нашей реальности. Что она предсказала и почему её видения снова стали актуальны — рассказываем в материале.

1. Структура Вселенной и «тело Бога»

Одним из ключевых трудов Хильдегарды стала книга Scivias — в ней она описывает мир как сферу, заключённую в теле Бога. Поразительно, но с развитием науки некоторые идеи из её видений получают новое звучание. Недавние данные с телескопа «Джеймс Уэбб» показывают, что галактики движутся по часовой стрелке, что позволяет говорить о возможной структурированной природе Вселенной. Некоторые теоретики даже предполагают наличие центра, в котором может находиться чёрная дыра — как и в мистическом образе «тела Бога» у Хильдегарды.

2. Единство души и тела

Хильдегарда утверждала, что в изначальном божественном замысле душа и тело были единым целым, неразделимым. Сегодня, в эпоху бурного развития искусственного интеллекта и нейротехнологий, вопрос об интеграции сознания и телесности вновь выходит на первый план. Её философская идея резонирует с современными исследованиями в области нейроэтики и трансгуманизма.

3. Железная гора и всевидящие глаза

В одном из своих ранних видений Хильдегарда описывает Бога, восседающего на гигантской железной горе, окружённой множеством глаз. Этот образ может быть интерпретирован как метафора тотального наблюдения. В наши дни он напоминает о современных центрах хранения данных, таких как Iron Mountain, где информация собирается, защищается и используется для глобального анализа.

4. Эпидемии как божественные суды

Святая писала, что болезни и эпидемии могут быть формой Божьего суда над человечеством. В 2025 году Турция столкнулась с серьёзной вспышкой вируса Коксаки, затронувшей тысячи детей. Для многих её слова звучат как пророчество: эпидемия — как реакция на моральное и духовное падение.

5. Упадок апостольских принципов

Хильдегарда предостерегала о времени, когда человечество отвернётся от апостольских ценностей, впадая в духовный кризис. Сегодня, в эпоху цифровых технологий, фейк-ньюс и нейросетей, мы всё чаще сталкиваемся с утратой ориентира и моральной дезориентацией. Её пророчество звучит как предупреждение о необходимости возвращения к этическим основам.

Хильдегарда Бингенская, жившая почти тысячу лет назад, удивительным образом предвосхитила вызовы современной цивилизации. Возможно, её пророчества — это не просто религиозные тексты, а повод задуматься о настоящем и будущем мира.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Сабантуй в Мирном: заторы, веселье и культурные богатства Татарстана

Интересное в Казани

час назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России

как избавиться от тараканов в микроволновке

Не у нас

день назад

Протоиерей Тарасенко объяснил, как соблюдать Петров пост без напряжения

Интересное в Казани

2 дня назад

Глаз дёргается, спина ноет: реальный способ перезагрузки для тех, кто забыл, что такое отдых

перетяжка итальянской мебели в Москве

Не у нас

день назад

Священник объяснил, почему нельзя читать «запретные молитвы»

Новости Татарстана

день назад

Клубника в Татарстане созрела раньше срока и дала двойной урожай

Новости Татарстана

день назад

Мухаметшин отмечает единство народов Татарстана на Сабантуе

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане устранили ошибки почти во всех муниципальных законах

Новости Татарстана

день назад

Каждый второй житель Казани поддерживает отпуск из-за выгорания
Новости Татарстана
час назад

Татарстан компенсирует нехватку энергии с помощью ветра

К 2029 году в Буинском районе Татарстана зарабо...

Не у нас

час назад

В Москве ветеринары спасли корги с опухолью весом почти килограмм

Интересное в Казани

час назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России

Новости Татарстана

час назад

Школы Татарстана вводят курс «История нашего края» вместо обществознания

Не у нас

час назад

Искусственный интеллект предсказывает эпидемии до их начала
Клубника в Татарстане созрела раньше срока и да...
Новости Татарстана
день назад

Клубника в Татарстане созрела раньше срока и дала двойной урожай

Не у нас

час назад

Священник объясняет, почему нельзя пить и есть на кладбище

Новости Татарстана

день назад

Инспекторы в Татарстане проверили свыше 170 тысяч гектаров земли за пять месяцев

Не у нас

день назад

Россияне сталкиваются с ростом инфекций из-за отказа от вакцинации
Атмосферные веранды Казани: места для незабывае...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом