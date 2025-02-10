Молодые специалисты удвоили сбережения на корпоративную пенсию со СберНПФ

Финансисты и IT-специалисты раньше всех начинают копить на пенсию

В 2024 году сотрудники российских компаний стали в два раза чаще формировать капитал на пенсию с работодателем при помощи программ СберНПФ. Сберегатели отправляли в такие копилки в среднем по 5,3 тыс. рублей в произвольном режиме. При этом больше всех на корпоративную пенсию откладывали работники сферы торговли, а копить раньше других начинали финансисты и IT-специалисты.

За январь-декабрь 2024 год 13,6 тыс. сотрудников российских компаний вступили в корпоративную пенсионную программу (КПП) «Паритетная» от СберНПФ. Это в два раза превышает аналогичный показатель 2023 года. По КПП «Паритетная» часть взносов на счёт делает сотрудник, часть — компания. Всплеск по числу новых участников КПП показали торговля (+182%), промышленность (+118%), финансы (109%) и IT (+108%).

В 2024 году в среднем россияне отправляли в корпоративные пенсионные копилки по 5,3 тыс. рублей с произвольной периодичностью, видно из данных СберНПФ. Сумма текущих пополнений выросла на 9% год к году. Сотрудники сферы торговли откладывали на корпоративную пенсию в среднем по 23 тыс. рублей, образования и науки ― по 14 тыс. рублей, логисты ― по 12 тыс. рублей, IT-специалисты ― по 10 тыс. рублей, строители ― по 9 тыс. рублей.

Копить на пенсию с работодателем сотрудники российских компаний начинают в среднем за 22 года до наступления пенсионных оснований (против 21 года в 2023 году). Раньше всех к этому вопросу подступаются финансисты и IT-специалисты: за 23 и 21 год соответственно.

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«Молодые специалисты в 2024 году активнее копили на пенсию с работодателем. Миллениалы (родились в 1981-1996 гг.) вдвое увеличили число открытых КПП-копилок, зумеры (с 1997 года) ― в три раза. Представители этих поколений также стали откладывать больше: средняя сумма текущих взносов выросла на 16% и 27% соответственно. С 2025 года копить на пенсию с работодателем стало ещё выгоднее. Благодаря изменениям в Налоговом кодексе увеличился налоговый вычет на взносы россиян в корпоративные пенсионные программы. Если раньше эти взносы учитывались в рамках социального налогового вычета с лимитом до 150 000 рублей в год, то с 2025 года их учитывают в рамках вычета на долгосрочные сбережения ― до 400 000 рублей в год».

Суммарно за январь-декабрь 2024 года сотрудники российских компаний вместе с работодателями отложили 4,8 млрд рублей на негосударственную пенсию. Такие сбережения люди делают по корпоративным пенсионным программам (КПП) — «Социальная» и «Паритетная» в СберНПФ. Сумма вложений в КПП выросла на 67% год к году.