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· Ульяна Сенько

Молодежь не разгадает: культовые фразы из СССР, которые были на слуху у каждого

Молодежь не разгадает: культовые фразы из СССР, которые были на слуху у каждого

pastvu.com

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СССР является эпохой, породившей огромное количество фильмов, музыки и песен, литературных произведений и крылатых фраз и выражений. Но, к сожалению, прошлое забывается: его вытесняет настоящее. С течением времени появляется много нового, к чему можно отнести и речевые обороты. Современная молодежь вряд ли поймет смысл фраз, которые использовали наши родители, бабушки и дедушки во времена существования Советского Союза. PROKAZAN решило вспомнить о некоторых легендарных выражениях, которыми часто пользовались граждане СССР.

Что вам приходит на ум, когда вы слышите фразу «бросить кости»? Вероятно, сразу представляется какая-нибудь настольная игра. А если мы вам скажем, что смыл выражения никак не связан с играми: «бросить кости» в прошлом означало предложить кому-то прогуляться, другими словами, куда-то пойти.

Следующий речевой оборот, который нередко произносили граждане СССР - «носить котлы». Подсказка: фраза относилась к внешнему виду и демонстрации статуса и обеспеченности. Люди, которые «носили котлы», иначе говоря, носили качественные наручные часы.

«Попилить хаер» - выражение, которое с большей вероятностью современные молодые люди никогда не слышали. Что же оно означает? Если гражданин или гражданка Советского Союза собирались сходить к парикмахеру и «навести красоту», то такое действие называлось «попилить хаер». Если проще – подстричься в парикмахерской.

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