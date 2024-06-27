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Молодежь чаще других возрастов слушает музыку и проверяет почту – аналитика билайн ко Дню молодежи

Молодежь чаще других возрастных категорий слушает музыку и пользуется электронной почтой, и, как и все, любит смотреть видео онлайн.

Фото: freepik.com

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Молодежь чаще других возрастных категорий слушает музыку и пользуется электронной почтой, и, как и все, любит смотреть видео онлайн. При этом по воскресеньям молодежь меньше использует интернет, чем пользователи других возрастов. К такому выводу пришел сервис билайн.аналитика, проанализировав ко Дню молодежи отличия в использовании сервисов среди разных возрастных групп*.

В целом молодежь использует почти на 30% больше трафика, чем люди среднего возраста, и в два раза больше, чем абоненты старшего возраста. Абсолютным лидером по использованию трафика для всех возрастов стали фильмы и сериалы – на них приходится около половины суммарного трафика.

На втором месте по объёму трафика оказались социальные сети. Третью строчку у молодежи и средней возрастной категории заняли поисковые системы, у абонентов старшего возраста – просмотр видео. Меньше всего трафика у всех возрастных групп уходит на прослушивание музыки, а также на переписку в почте и использование сервисов для знакомств, однако молодежь также использует их чаще других возрастных групп.


Инфографика: пресс-служба "билайна"

Самым активным днем с точки зрения потребления трафика для абонентов всех возрастов стала пятница. Что касается использования конкретных сервисов по дням, встречаются различия: молодежь предпочитает смотреть фильмы по пятницам и четвергам, люди среднего возраста – по пятницам и воскресеньям, а пользователи старшего возраста – больше в воскресенье, чем в пятницу.

Стабильное интернет-соединение позволяет в любой день недели с комфортом пользоваться разными современными сервисами, а также даёт возможность оставаться на связи с близкими, обеспечивает удобство и безопасность. А «умная сеть»** билайна позволяет клиентам использовать все возможности мобильного интернета даже в часы повышенных нагрузок на сеть.

*Проанализированы агрегированные обезличенные данные в сети билайна за май 2024 года.

**Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна – комплекс технических решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи. Подробнее об этом читайте здесь.

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