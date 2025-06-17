Молодая блогерша, поедавшая майонез на камеру, умерла после отказа одного из органов: у нее остался сын

Что известно о Марине Кузьменко

Марина Кузьменко прославилась в социальных сетях благодаря своим видео, в которых она с аппетитом ела простую еду, поливая её майонезом. Её фраза «майонез-майонезик» стала мемом среди её подписчиков. Видео собирали десятки тысяч просмотров, и Марина привлекла внимание своей искренностью и непринуждённостью на камеру.

Причина смерти

В апреле Марине был поставлен диагноз панкреатит — воспаление поджелудочной железы. Болезнь стремительно прогрессировала, и в результате отказала поджелудочная железа, что привело к смерти блогера.

Личная трагедия

У Марины остался пятилетний сын, Данил. Сообщество пользователей социальных сетей выражает соболезнования семье и призывает уделять больше внимания здоровью, особенно в условиях активной жизни в интернете, где многие демонстрируют свои привычки и повседневную жизнь.