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Молодая блогерша, поедавшая майонез на камеру, скончалась после отказа одного из органов: у нее остался сын

Марина Кузьменко, популярная блогерша, прослави...

dzen.ru

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Марина Кузьменко стала известной в социальных сетях благодаря своим видео, на которых она с радостью и аппетитом ела простую еду, поливая её майонезом.

Её фраза «майонез-майонезик» быстро стала мемом среди её подписчиков, а её видео собирали десятки тысяч просмотров. Искренность и непринуждённость, с которой она снимала свои ролики, привлекали внимание многих.

Причина смерти

В апреле Марина была диагностирована с панкреатитом — воспалением поджелудочной железы. Болезнь быстро прогрессировала, что привело к отказу поджелудочной железы и, в конечном итоге, к трагической смерти блогера.

Личная трагедия

У Марины остался пятилетний сын, Данил. Сообщество пользователей социальных сетей выражает соболезнования семье и призывает к более внимательному отношению к здоровью, особенно среди тех, кто активно демонстрирует свою повседневную жизнь в интернете.

Эта трагедия напоминает о важности заботы о здоровье и ответственности за собственное тело, несмотря на внешний образ, который может быть привлекательным и беззаботным в социальных сетях.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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