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Молодая блогер, поедавшая майонез на камеру, умерла после отказа одного из органов: у нее остался сын

28-летняя блогер Марина Кузьменко умерла от пан...

vse42.ru

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Блогер Марина Кузьменко умерла от панкреатита: интернет потрясён

28-летняя блогер Марина Кузьменко, ставшая известной благодаря роликам, где она с аппетитом ест простую еду с майонезом, скончалась от панкреатита. Диагноз ей поставили в апреле, и болезнь стремительно прогрессировала. Вскоре отказала поджелудочная железа.

Что известно

Марина прославилась в социальных сетях за ролики в жанре «мукбанг» — она ела на камеру картошку, салаты, курицу и сосиски, щедро поливая всё майонезом. Её фраза «майонез-майонезик» стала мемом среди подписчиков. Видео собирали десятки тысяч просмотров.

Причина смерти

По данным СМИ, девушка в последние месяцы тяжело болела. Панкреатит — воспаление поджелудочной железы — перешёл в тяжёлую форму. В результате наступил отказ органа, что привело к смерти.

Личная трагедия

У Марины остался пятилетний сын Данил. Пользователи соцсетей выражают соболезнования и призывают внимательнее относиться к вопросам здоровья, особенно при активном образе жизни в интернете, сообщает moe-online.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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